VaiOnline
Ciclismo.
18 luglio 2026 alle 00:44

Sprinta Schmid, sorride anche Pidcock 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva arrivare la fuga e così è stato. Sul traguardo della 13ª tappa del Tour de France, a Belfort, è lo svizzero Mauro Schmid a esultare al termine di uno sprint a due col colombiano Harold Tejada e a trasformare gli incubi di un anno intero nella promessa di sonni sereni: l'anno scorso, a Tolosa, si era trovato nella stessa situazione con Jonas Abrahamsen, ma il norvegese gli aveva scippato la vittoria in una di quelle occasioni che pensi possano capitare solo una volta nella vita. L'ha cercata, invece, l'elvetico, e stavolta nemmeno qualche crampo lo ha fermato. Tra gli attaccanti, però, a poter essere molto felice del risultato c'è anche Tom Pidcock che, oltre a vincere il premio di supercombattivo di giornata e a vincere la volata per il terzo posto, guadagna sette minuti e mezzo sul gruppo principale e risale la classifica generale: era decimo al mattino, va a dormire da quarto, tra Evenepoel e Ayuso, alla vigilia di un weekend che metterà subito a dura prova la posizione raggiunta, mentre Tadej Pogacar ci arriva da leader incontrastato e anche riposato.

È una fuga fiume quella che si forma dopo un po' di chilometri: cinquantasette corridori, animati da intenzione diverse, tra successo di tappa e punti per la maglia verde con Jasper Philipsen che rosicchia qualche punto a Mads Pedersen. Adesso la parola ai big della classifica.

Oggi, nella Mulhouse-Le Markstein di 155,3 km e quasi 4000 metri di dislivello, ancora Vosgi: quattro gpm con Grand Ballon, Col du Page, di nuovo Ballon d'Alsace e ultima ascesa al Col du Haag a pochi chilometri dall'arrivo di Le Markstein Fellering.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcitana

«La 195 riaprirà il 24 luglio»

L’annuncio di Anas: cantiere concluso con una settimana di anticipo 
Luca Mascia
Il testo

Legge elettorale, nuovo round al Senato

Nodo preferenze: la maggioranza alla conta dopo la bocciatura alla Camera 
Genova

Le tragedie dei ragazzini in vacanza

Alice, 11 anni, annegata in piscina. Alessio, 15, folgorato al luna park 
la polemica

Trump sparge veleno sulle elezioni Usa: «Truccate dalla Cina»

L’accusa sull’esito del 2020 prepara la contestazione al voto di midterm 