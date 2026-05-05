Sprint Champions per non perdere decine di milioni 

Il Milan sconfitto sul campo del Sassuolo e la Juve che pareggia in casa col già retrocesso Verona: due risultati sorprendenti che hanno rimescolato le carte della corsa alla Champions 2026-27 e ridato fiducia a chi insegue. Soprattutto alla Roma, reduce dal 4-0 alla Fiorentina e adesso, con 64 punti, a -1 dai bianconeri.

Il Napoli, secondo con 70 punti, ha il posto praticamente garantito. Quindi a tre gare dalla fine restano in lizza quattro squadre compreso il Como, a quota 62 punti e dunque a tre lunghezze dal quarto posto e a 5 dal terzo. Per Milan e Juventus l’eventuale esclusione sarebbe una sconfitta non solo economica ma anche tecnica, considerato che sia Allegri sia Spalletti hanno fissato l’accesso alla Champions come obiettivo irrinunciabile. Ora un solo risultato negativo può rovinare la stagione e far perdere i ricchi compensi europei, fondamentali per programmare la prossima stagione (dal mercato alla conferma di allenatori vincenti ed esigenti, come lo stesso Allegri o Gasperini). Si parla di tanti soldi: al termine della scorsa edizione la Uefa ha distribuito ai 36 club un totale di 2,437 miliardi di euro.

Per la prossima stagione i ricavi minimi si aggirerebbero sui 35 milioni per il Como, sui 40 per il Milan e i 45 per Juventus e Roma, considerando la sola qualificazione e l’ipotesi di chiudere la fase campionato ultimi in classifica. Cifre destinate a crescere: il Napoli eliminato nei gironi col 30mo posto ha incassato circa 50 milioni, Inter e Juventus ko ai playoff rispettivamente ai 70 e 65, l’Atalanta fuori agli ottavi 70.

Da qui al 24 maggio, ultima giornata, non ci sono scontri diretti. Il Milan affronta Atalanta e Cagliari in casa e Genoa fuori; la Juve Lecce e Torino fuori e Fiorentina in casa; la Roma ha il derby (in casa) con la Lazio preceduto e seguito dalle trasferte con Parma e Verona; Verona al Bentegodi e Parma al Sinigaglia sono avversarie anche del Como, che chiuderà in casa della Cremonese.

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