Spray urticante, evacuata una scuola 

In pochi attimi l’aria della scuola è diventata irrespirabile e irritante costringendo studenti e docenti a lasciare le classi, mentre una insegnante è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Sassari per accertamenti. Ieri mattina è scattato il protocollo di sicurezza all’Istituto Nautico di Porto Torres, completamente evacuato dopo che uno degli studenti ha spruzzato spray al peperoncino nei corridoi del primo piano dell’edificio. Fuori dai cancelli oltre duecento ragazzi, gli insegnanti, il personale tecnico e amministrativo, oltre al mezzo di soccorso del 118 per prestare assistenza.

La sostanza urticante si è diffusa rapidamente raggiungendo i piani superiori. I sintomi sono stati immediati: bruciore agli occhi e tosse. Una docente di Lettere, con problemi di asma, è stata trasportata al Pronto soccorso del Santissima Annunziata per accertamenti. L’allarme era scattato a mezzogiorno quando gli assistenti amministrativi hanno chiesto l’intervento del responsabile della sicurezza e delle forze dell’ordine. All’interno del plesso scolastico le squadre dei vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli ambienti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto le immagini delle telecamere per individuare il responsabile. «Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, perché un gesto di pochi rischia di ledere l’immagine della scuola. Per questo ci auguriamo che i responsabili vengano individuati presto», commenta il dirigente scolastico, Daniele Taras che ha disposto, dopo un’ora, la ripresa dell’attività didattica. Un’ambulanza è rimasta disponibile fino al termine delle lezioni per garantire l’intervento sanitario in caso di necessità.

