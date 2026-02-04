Cancellato “l’angelo Meloni” «Non si poteva più pregare» 

È stato cancellato dallo stesso restauratore che lo aveva raffigurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, il volto dell'angelo con le sembianze della premier Giorgia Meloni che tanta curiosità e polemiche ha suscitato in questi giorni. «È stato rimosso, del resto ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo e per farsi un selfie. Non si poteva più pregare. Persino Fiorello ha ironizzato sulla fila per vedere il dipinto», dice sorridendo all'Ansa il parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti, nell’ufficio parrocchiale. Del resto solo domenica scorsa i fedeli avevano sentito dire dal parroco alla fine della messa: «Andate in pace. E ora spazio ai curiosi», con un cenno eloquente della mano. Il Vicariato, in una nota, evidenzia che «l’opera presentava fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro» e chiede che «si provveda al ripristino dei tratti originari del volto».

I turisti arrivati oggi per vedere l’affresco divenuto improvvisamente celebre, si dicono soddisfatti quando apprendono della rimozione del volto delle polemiche ma al tempo stesso sembrano dispiaciuti per non essere arrivati in tempo per vederlo. «Mi sembra una vicenda pazzesca», afferma un uomo, «ma la cosa piu incredibile è che mezza Roma sia venuta qui per vedere il dipinto». Intanto, il soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha fatto presente al rettore della Basilica che, per qualsiasi intervento di ripristino, è necessaria una richiesta di autorizzazione al Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno proprietario dell’immobile, al Vicariato e alla Soprintendenza Speciale di Roma con accluso bozzetto dell’immagine.