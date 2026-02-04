VaiOnline
Roma.
05 febbraio 2026 alle 00:36

Cancellato “l’angelo Meloni” «Non si poteva più pregare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato cancellato dallo stesso restauratore che lo aveva raffigurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, il volto dell'angelo con le sembianze della premier Giorgia Meloni che tanta curiosità e polemiche ha suscitato in questi giorni. «È stato rimosso, del resto ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo e per farsi un selfie. Non si poteva più pregare. Persino Fiorello ha ironizzato sulla fila per vedere il dipinto», dice sorridendo all'Ansa il parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti, nell’ufficio parrocchiale. Del resto solo domenica scorsa i fedeli avevano sentito dire dal parroco alla fine della messa: «Andate in pace. E ora spazio ai curiosi», con un cenno eloquente della mano. Il Vicariato, in una nota, evidenzia che «l’opera presentava fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro» e chiede che «si provveda al ripristino dei tratti originari del volto».

I turisti arrivati oggi per vedere l’affresco divenuto improvvisamente celebre, si dicono soddisfatti quando apprendono della rimozione del volto delle polemiche ma al tempo stesso sembrano dispiaciuti per non essere arrivati in tempo per vederlo. «Mi sembra una vicenda pazzesca», afferma un uomo, «ma la cosa piu incredibile è che mezza Roma sia venuta qui per vedere il dipinto». Intanto, il soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha fatto presente al rettore della Basilica che, per qualsiasi intervento di ripristino, è necessaria una richiesta di autorizzazione al Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno proprietario dell’immobile, al Vicariato e alla Soprintendenza Speciale di Roma con accluso bozzetto dell’immagine.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 