VaiOnline
La strage.
05 febbraio 2026 alle 00:35

I pm romani sentiranno i feriti di Crans Montana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. In attesa dell’incontro fissato per il 19 febbraio con i colleghi svizzeri, i pm romani accelerano l’indagine sulla strage di Crans-Montana che ha provocato la morte di 41 persone, di cui sei italiane. I magistrati di piazzale Clodio hanno delegato la Mobile perché ascolti i feriti italiani ricoverati al Niguarda di Milano appena le loro condizioni lo consentiranno. Parallelamente gli inquirenti acquisiranno la documentazione clinica delle persone rimaste coinvolte nel rogo del Costellation. Il procedimento romano al momento è contro ignoti. Nel fascicolo si procede per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni aggravate. Le iscrizioni nel registro - a cominciare dai gestori del locale, Jaques e Jessica Moretti - verranno formalizzate appena le autorità svizzere invieranno gli atti richiesti nella rogatoria trasmessa il 13 gennaio. Nei giorni scorsi la Procura vallesana ha dato il sostanziale via libera all’assistenza giudiziaria dando seguito alla rogatoria italiana, trasmessa intorno al 10 gennaio. Nell'atto gli inquirenti romani chiedono di potere avere tutta l’attività istruttoria svolta dagli omologhi elvetici. Non solo i verbali degli interrogatori degli indagati e dei testimoni ma anche la documentazione sulle autorizzazioni ricevute dal comune e tutti gli atti relativi al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 