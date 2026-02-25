VaiOnline
San Gavino.
25 febbraio 2026 alle 01:04

Sport, nuova consulta: Luca Vaccargiu è il presidente 

Permettere un confronto e una partecipazione nei settori dello sport che ha una valenza anche educativa e sociale. Con questa finalità è stata istituita di recente la consulta socio-ricreativa e sport, che si è messa subito al lavoro in un paese dove la pratica sportiva è molto importante. Ne fanno parte Claudia Pinna, Simona Corona, Valeria Farci, Roberto Mingoia, Stefano Musanti, Nicola Orrù, Gilberto Pinna, Antonio Podda, Luca Senis e Luca Vaccargiu.

Nel primo incontro si è proceduto all’assegnazione degli incarichi e sono stati eletti come presidente Luca Vaccargiu, Luca Senis come vicepresidente e Valeria Farci nel ruolo di segretario.

«La consulta – spiega Vaccargiu - svolge funzioni di carattere prepositivo, attraverso l'elaborazione di progetti e iniziative di interesse per la comunità da sottoporre all'attenzione della giunta comunale, nonché funzioni consultive nel proprio ambito di riferimento, mediante la formulazione di pareri non vincolanti. Auspichiamo che questo organismo possa costituire uno strumento utile di dialogo, confronto». E a San Gavino ci sono tante società e la pratica dello sport è favorita anche dalla presenza di numerosi impianti pubblici come lo stadio Santa Lucia a cui è annesso un vicino campo da calcio con la pista di atletica, due campi da tennis in via Dante in corso di manutenzione a cui si aggiunge il palasport di via Verga di recente rimesso a nuovo. E proprio in ambito sportivo c’è stato il passaggio della delega dall’ex assessora Claudia Pinna a Simone Angei. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

