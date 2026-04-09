VaiOnline
Milano
10 aprile 2026 alle 00:31

Spiati Vieri, Corona e Lucarelli 

Dossieraggio Equalize, spuntano nuovi nomi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo Equalize, agenzia investigativa a due passi dal Duomo di Milano e creatura di Enrico Pazzali venuta a galla con gli arresti dell'ottobre 2024, ma una «molteplicità di società» in tutta Italia che si passavano informazioni riservate, «esfiltrate» da banche dati strategiche, in un mercato parallelo di dossieraggi illegali. E poi nuovi indagati, come un generale della Guardia di Finanza, e vecchi casi già noti, come lo spionaggio ai danni del velocista Marcell Jacobs e quello che sarebbe stato commissionato dal capo ufficio legale di Eni.

Spuntano nuovi nomi

In più, nuovi nomi di spiati, tra cui Christian Vieri, Ricky Tognazzi e pure Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Esce fuori un «mare magnum» di contestazioni, tra accessi abusivi a sistemi informatici, intercettazioni illegali e corruzioni per l'acquisizione di dati segreti, dalla doppia mossa della Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, sul caso delle “cyber-spie” esploso tempo fa assieme a vicende simili, come quella delle “Sos” e della “squadra Fiore2 romana.

Chiesto il processo

I pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, coi colleghi della Dna Antonello Ardituro e Barbara Sargenti, hanno chiesto il processo per 13 persone, tra cui Pazzali, ormai ex presidente di Fondazione Fiera Milano e che sarebbe stato il “capo” dell'associazione per delinquere con richieste «a manetta» di report illeciti, anche per condizionare «settori della politica e dell'imprenditoria», come risulta dalle intercettazioni.

Secondo filone

È stata notificata una seconda maxi chiusura indagini a carico di 81 persone, tra cui di nuovo Pazzali e altri nomi che comparivano già nella prima tranche, in un filone che, con altre 102 imputazioni dopo le precedenti 202, vede al centro soprattutto i «clienti» di Equalize. E pure «un’ulteriore articolazione» con a capo Luca Cavicchi, amministratore di una società a Ferrara, che agiva con «reciproco scambio» di informazioni prelevate servendosi sempre di «operatori» delle forze dell'ordine “infedeli”, tutti indagati.

Cavicchi sarebbe stato in contatto con l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, difeso dalla legale Antonella Augimeri e che ha collaborato alle indagini. Nel frattempo, altri filoni di indagine, come quello sulle società “clienti”, vengono sviluppati e due indagati, i tecnici Camponovo e Cornelli, puntano a patteggiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia