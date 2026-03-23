Spiagge pulite con i ragazzi dell’Anfass 

È una corsa contro il tempo per restituire spiagge pulite per Pasqua e Pasquetta quando tante persone si riverseranno nella zona per passare qualche ora all’aria aperta. Per questo i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno organizzato una passeggiate ecologica speciale. Speciale perché con loro questa volta ci saranno anche i ragazzi dell’Anfass di Cagliari e di Selargius per condivide un momento di partecipazione, condivisione e rispetto dell’ambiente.

Il lavoro

L’appuntamento è per giovedì alle 10 al confine tra il Lido Mediterraneo e lo stabilimento Golden Beach. Chiunque potrà partecipare. Come sempre sul posto saranno date pinze e buste per la raccolta dei rifiuti. E continua incessante anche l’opera dei volontari per la pulizia del litorale. In vista della Pasquetta e delle passeggiate sulla spiaggia si è interventi a Cala Regina e una delle prossime tappe sarà sicuramente Mari Pintau. Oltre alle mareggiate, le spiagge anche le stradine di accesso a queste sono ferite anche dagli incivili che gettano rifiuti e alimentano discariche deturpando l’ambiente.

Oikos

Nei mesi scorsi Cittadinanza Attiva Oikos assieme ad altri volontari ha bonificato diversi tratti di costa tra cui anche Sant’Andrea e il Poetto.

Resta da risolvere il problema della posidonia che ricopre diversi tratti di arenile. In questi mesi non è stata possibile toccarla perché costituisce un elemento fondamentale di salvaguardia della spiaggia ma tra qualche tempo bisognerà decidere cosa fare per non creare disagi ai bagnanti. In genere prima dell’inizio della stagione le alghe vengono spostate a bordo spiaggia e rimesse poi al loro posto alla fine dell’estate.

Canne

Nelle spiagge del litorale invece il problema sono le canne che riversate dal fiume in mare sono poi finite negli arenili. Anche in questo caso per la loro rimozione occorre l’autorizzazione del Comune e per questo motivo i volontari non possono toccarle.

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