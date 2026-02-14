VaiOnline
Brotzu.
15 febbraio 2026 alle 00:29

Spesa solidale, 257mila euro per il nuovo ambulatorio 

Un nuovo ambulatorio per i pazienti Guch (Grown Up Congenital Heart) affetti da cardiopatia congenita operati in età pediatrica che necessitano di un’assistenza specialistica continua. Lo realizzerà l’azienda Brotzu anche grazie ai fondi raccolti – 257mila euro – con l’iniziativa solidale “Facciamo sentire il nostro amore”.

Una campagna promossa da Conad Nord Ovest nei mesi di novembre e dicembre dell’anno scorso, l’ultima di diverse iniziative per i piccoli pazienti seguiti dalla struttura di Cardiologia pediatrica e delle Cardiopatie congenite dell’ospedale Brotzu, diretta da Angelica Rossi e accompagnati nelle fasi più delicate dell’infanzia e dell’adolescenza, compresa l’età della transizione. Oggi i bambini operati sono cresciuti e, grazie ai progressi della cardiochirurgia e delle tecniche mininvasive, sempre più pazienti raggiungono l’età adulta, aprendo nuove prospettive di vita, studio, lavoro e genitorialità. Ma questi pazienti hanno bisogno di un’assistenza altamente specializzata e continuativa. Il nuovo ambulatorio consentirà di strutturare in modo organico l’assistenza ai pazienti Guch, offrendo spazi e dotazioni adeguate a una presa in carico completa anche grazie alla collaborazione con la fondazione Gise Ets.

Il risultato è frutto della partecipazione dei clienti Conad che hanno aderito all’iniziativa solidale collezionando le campanelle di Natale. L’importante somma raccolta e destinata al Brotzu, permetterà di potenziare ulteriormente l’attività della struttura. «Per chi convive con una cardiopatia congenita, la continuità dell’assistenza è un elemento essenziale del percorso di cura», commenta Angelica Rossi. Ieri, al Brotzu, la consegna ufficiale dell’assegno (di 257mila euro) da parte di Michele Orlandi, direttore rapporto soci Sardegna di Conad Nord Ovest, ai vertici dell’ospedale.

