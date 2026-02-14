VaiOnline
Giustizia
15 febbraio 2026 alle 00:30

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»  

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo scontro sul referendum è destinato a scivolare sempre più sul piano squisitamente politico, benché Fdi abbia oggi auspicato semmai un confronto sui contenuti della riforma Nordio. Ma è stato proprio il ministro Guardasigilli a riaccendere la polemica, attaccando i membri togati del Csm, che venerdì hanno chiesto di non “trascinare” il Consiglio “nel dibattito referendario” dopo le parole di giovedì di Nicola Gratteri.

Polemica

Questi ha contrattaccato affermando che le proprie parole sono state riportate «in malafede» facendogli dire cose che non ha detto. Al procuratore di Napoli ha «tirato le orecchie» anche l'ex presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, suscitando il plauso del centrodestra. A cinque settimane dal referendum, Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera, ha spiegato che in base ai sondaggi di Ipsos la forbice tra il sì e il no si è ormai chiusa: in caso di bassa affluenza (42%) si affermerebbe il No, mentre prevarrebbe il Sì con una affluenza superiore al 50%. Uno scenario dunque dinamico, che spinge il presidente di M5s Giuseppe Conte a parlare di «rimonta» del sì, e con le parti in causa pronte a ribadire le proprie posizioni e gli argomenti.

Previsioni

Elly Schlein ha detto che il No del Pd è per evitare «una magistratura controllata dal governo». Per Conte il Governo si appresta a varare le leggi peraltro preannunciate da Nordio e dal ministro Tajani, che metterebbero le procure sotto il controllo del governo, togliendo loro la direzione della polizia giudiziaria. Tesi respinte dal centrodestra.

Ma a mantenere alto lo scontro è stato il ministro Nordio che ha attaccato i membri del Csm, che venerdì avevano bloccato con una dichiarazione iniziative disciplinari contro Gratteri, per non «trascinare nella contesa referendaria» il Consiglio. «Nel suo documento sul caso Gratteri - ha rimarcato il ministro -il Csm è riuscito a comprimere il massimo numero di espressioni contorte nella minima credibilità del loro contenuto». La membra laica del Csm, Isabella Bertolini, eletta in quota Fdi, non intende però demordere, ed ha annunciato che chiederà al plenum del Consiglio di pronunciarsi contro Gratteri. Contro il procuratore di Napoli anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, uno degli esponenti della Sinistra per il sì: le parole di Gratteri sono «indecenti», «ai limiti dell'eversione» perché pronunciate da un magistrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 
Treni

Alta velocità, sabotaggi e ritardi

Il sospetto: legami con la campagna anarchica lanciata contro i Giochi 