Caso Resinovich: morto Sterpin, l’amico di Liliana 

Trieste. È morto Claudio Sterpin, l’ex maratoneta amico di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell' ex ospedale psichiatrico. Sterpin aveva 86 anni. Per quattro anni si era battuto affinché si facesse luce su quanto accaduto alla 63enne. La sua è stata una battaglia condotta con interviste tv, dichiarazioni alla stampa, appelli, per chiedere verità e rivelare anche il sentimento che - a suo dire - lo legava a Liliana. Una posizione sempre smentita dal marito della donna, Sebastiano Visintin, oggi unico indagato per l'omicidio della moglie. Inizialmente, la Procura di Trieste aveva ipotizzato che la donna si fosse suicidata. La richiesta di archiviazione dell'inchiesta era stata però respinta dal Gip, il quale aveva chiesto ulteriori indagini. Nel frattempo la vicenda giudiziaria prosegue. I fari sono puntati sul 9 marzo, data entro la quale sono attesi i risultati di nuove analisi sui reperti.

