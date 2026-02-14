Malati e anziani senza corrente elettrica da giorni 

A Sa Serra, località alla periferia di Lanusei, i residenti sono senza corrente elettrica dal primo pomeriggio di giovedì. L’emergenza è altissima soprattutto nelle abitazioni in cui risiedono persone affette da disabilità, che vivono con il supporto meccanico di dispositivi medici. Antonia Mura è una donna disperata: ha in dotazione il dispositivo per evitare le ostruzioni e il collasso delle vie aeree superiori durante il sonno. «Durante queste notti la stiamo vegliando noi, ma nel 2026 non è ammessa una situazione del genere», dice la figlia Alessia Agus, che sostiene di aver segnalato a più riprese il disservizio senza ricevere adeguata assistenza. Ostaggi del blackout anche i residenti delle zone di Usulada, Uasi e Mattalè. Per tamponare l'emergenza, nel tardo pomeriggio di ieri E-Distribuzione ha inviato un gruppo elettrogeno.

Da bollino rosso anche la situazione a Tertenia dove parecchie utenze sono isolate. A denunciare l’emergenza è Guido Pisu, ex sindaco e attuale capogruppo dell’opposizione consiliare: «Qui c’è gente che è finita in ospedale perché non poteva utilizzare i dispositivi salvavita. L’acqua dai pozzi artesiani è indisponibile e le aziende zootecniche non possono utilizzare le mungitrici. Il servizio è inversamente proporzionale al costo della bolletta».

I disservizi colpiscono più paesi. Compreso Ilbono, dove persistono disagi per le 42 utenze a valle dell’abitato. A Ussassai, i tecnici di E-Distribuzione hanno rialimentato le utenze nella tarda serata di venerdì attraverso l’impiego di due gruppi elettrogeni, dopo il paese è rimasto al buio per diverse ore. Le squadre di Enel sono sotto pressione e con l’agenda che trabocca di interventi segnalati dagli utenti. A sud di Tortolì, nella zona di Perdemirai, il maestrale ha devastato l’azienda agricola di Giovanni Tegas. Cipressi sono crollati su un frutteto, danneggiandolo. «Una cosa mai vista», dice l’agricoltore originario di Talana.

RIPRODUZIONE RISERVATA