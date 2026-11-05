Spesa militare oltre quota 40 miliardi 

Roma. La spesa militare italiana supererà per la prima volta i 40 miliardi di euro nel 2027, con un aumento di oltre 6 miliardi (+18%) rispetto ai quasi 34 miliardi di quest’anno. È quanto emerge dall'analisi delle tabelle della legge di Bilancio condotta dall'osservatorio Milex. Il bilancio del ministero della Difesa salirà a 38,8 miliardi, contro i 32,4 del 2026. A trainare la crescita sono soprattutto gli acquisti di armamenti, che tra Difesa e Mimit passeranno da 13,2 a 17,2 miliardi.

Sull'aumento pesa anche il programma di acquisizione di altri 25 cacciabombardieri F-35, oltre ai 90 già previsti, per una spesa complessiva di 7,3 miliardi in 13 anni, di cui 1,2 nel prossimo triennio.

Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia in Parlamento: «Non si possono spendere così i soldi dei cittadini mentre si taglia su scuola, sanità e pensioni».

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