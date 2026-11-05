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Parigi.
06 novembre 2026 alle 00:26

Francia ferma per lo sciopero, scontri e arresti 

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Parigi. Grande mobilitazione in Francia contro il carovita, il caro carburante e per l'aumento dei salari. Sindacati uniti, studenti, gilet gialli, agricoltori e lavoratori sono scesi in piazza in una manifestazione che, per partecipazione, non si vedeva dal 2023, durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Il ministero dell'Interno ha contato 575.000 persone in tutto il Paese, di cui 65.000 a Parigi; la Cgt ha rivendicato 1,6 milioni di partecipanti, 350.000 nella capitale.

Mentre i cortei erano ancora in corso, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato per lunedì una conferenza sociale con sindacati e imprenditori sul potere d'acquisto e i salari. I manifestanti chiedono in particolare un aumento del salario minimo. Disagi nei trasporti e chiusura della Tour Eiffel per lo sciopero.

Incidenti soprattutto a Parigi, dove dopo il corteo si sono verificati scontri tra gruppi di giovani e polizia. Tensioni anche a Tolosa, con tre agenti feriti e una ventina di fermi. Il ministero dell'Interno parla di 448 fermi, 53 agenti feriti e 86 interventi per incendi.

A Parigi contestata anche la presenza del leader di Place Publique Raphaël Glucksmann, costretto a lasciare la manifestazione dopo fischi e minacce da parte di alcuni militanti.

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