Nodo Ets, vertice in Regione 

La strigliata pesantissima di Alberto Cellino diventa oggi l’occasione del faccia a faccia tra mondo delle imprese e Regione. Le prime allo stremo per il caro-trasporti; la seconda, a guida Campo largo, accusata di «ritardi e inutili scontri» che non hanno certo assicurato nell’Isola «la continuità delle merci», ha detto il presidente di Confindustria, rivolgendosi anche all’altra metà della politica sarda, ovvero il centrodestra.

L’appuntamento è alle 15 nella sede della Biblioteca regionale, in viale Trieste 137 a Cagliari. L’elenco degli invitati è lunghissimo: oltre all’associazione di Cellino, ci saranno Confapi, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, Confcooperative e Legacoop. Dall’altra parte del tavolo ci sarà Barbara Manca, l’assessora ai Trasporti a cui il sistema produttivo sardo chiede sostegno e correttivi. Obiettivo: fermare non solo l’incidenza del caro-carburante nelle economie aziendali ma anche il peso sempre più insostenibile delle Ets, cioè il costo delle emissioni di Co2 applicato alle compagnie di navigazione e scaricato dagli armatori sulle società di autotrasporto.

Manca andrà al confronto con una proposta di Continuità marittima. Ma «ormai da lungo tempo – dice Gianfrancesco Lecca, vicepresidente di Confapi – anche noi abbiamo lavorato a una serie di soluzioni operative. Oggi è l’occasione per confrontarle e definire un’azione comune. Sappiamo benissimo da dove arrivi l’impennata dei prezzi del carburante, conseguenza della guerra in Iran, e sappiamo anche quanto il sistema delle Ets sia una disposizione europea. Ma il fondo per l’autotrasporto o qualunque altra misura compensantiva devono essere messi in campo per salvare le imprese dell’Isola e insieme migliaia di posti di lavoro». ( al. car. )

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