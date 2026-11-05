Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli 

Una nuova ondata di falsi allarmi bomba ha provocato il caos nei cieli europei: aerei di linea deviati su altri scali, caccia militari di più Paesi in azione, paura e soprattutto disagi per i passeggeri. Una ventina gli aerei interessati, di cui almeno sette in partenza o in arrivo in Italia. Un copione che si ripete per la seconda volta in due giorni.

L’allarme

Nel nostro Paese l’allerta ha riguardato due voli diretti a Roma e quattro da o per Milano Malpensa: è scattata nelle prime ore del mattino quando è stata ricevuta una mail con una generica “segnalazione di minaccia” come oggetto. Il messaggio in italiano era firmato “Combattenti dello Stato Maschile”, un nome che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino “Muzhskoye Gosudarstvo”. «L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso», era la minaccia. Una mail su cui sono al lavoro gli investigatori della polaria e della polizia postale per risalire ai responsabili. Verranno trasmesse in queste ore alle Procure di competenza le prime informative e, una volta ricevuti gli incartamenti, saranno aperti i fascicoli d’indagine. Al momento non si esclude un collegamento con i falsi allarmi dei giorni scorsi che hanno interessato sia voli in diversi paesi sia, in Italia, circa 280 scuole, provocando disagi ed evacuazioni degli istituti.

Le minacce

Nel mirino dei falsi allarmi anche un Ryanair Pescara-Charleroi dopo il ritrovamento della scritta “bomba” nei bagni. Una lista a cui si aggiungono almeno dodici jumbo su altre tratte europee: dalla Francia al Belgio, dall'Austria alla Danimarca, dal Portogallo alla Grecia. E poi ancora Repubblica Ceca e Bulgaria, dove si sono sollevati in volo i caccia Mig-29 per scortare tre voli mentre sono stati quattro quelli atterrati e ispezionati nell’aeroporto di Madrid. L’ipotesi è che ci sia un coordinamento a livello europeo e per questo sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale per individuare i server da cui sono transitate le mail che annunciavano gli ordigni e gli indirizzi Ip per risalire a chi le ha inviate. Anche l'Europol si dice pronta a sostenere le autorità nazionali.

La strategia

I messaggi sarebbero arrivati da indirizzi compromessi o che garantiscono servizi anonimizzati come Proton mail. E ieri mattina, appena recapitata la mail allo scalo romano, è stato attivato il piano di emergenza con i jet dell'Aeronautica che hanno scortato il volo Finnair da Helsinki nelle fasi di atterraggio a Fiumicino mentre l’altro, un Air Lingus Dublino-Roma, è stato fatto atterrare nello scalo militare francese di Évreuxr. Una manovra per cui ora il pilota potrebbe finire nei guai. A quanto reso noto dal procuratore Rémi Coutin, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, il comandante «avrebbe rifiutato» in un primo tempo di atterrare perché «preferiva un aeroporto civile» e perciò sono decollati due caccia francesi per scortarlo. L’uomo verrà ascoltato in “un’audizione libera” e poi il procuratore deciderà su un eventuale fermo. Per il ministro della Difesa Guido Crosetto, quelli di ieri sono esempi di «guerra sotto soglia». Mentre il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sta seguendo con «particolare attenzione» la questione.

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