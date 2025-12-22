«Spero che l’Olbia si salvi» 

Olbia. Alessandro Marino saluta l’Olbia. E lo fa nel momento in cui il club attraversa la crisi peggiore degli ultimi 15 anni. Dopo 10 stagioni, di cui 8 e mezzo da presidente, il manager pescarese, già membro del Cda del Cagliari e vice presidente della Fluorsid di Tommaso Giulini, esce di scena.

Non avendo partecipato all’aumento di capitale promosso da Swiss Pro per coprire le perdite delle stagione 2023/24 Marino ha perso, con Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara, lo status di socio di minoranza che lo teneva ancora legato all’Olbia Calcio dopo le dimissioni dalla presidenza rassegnate il 17 marzo 2024, quattro mesi dopo la cessione del 70 per cento del club a Swiss Pro, rappresentata in città fino a pochi mesi fa da Guido Surace, presidente fino a luglio, e Benno Raeber.

Partiamo dall’attualità: c’è chi la accusa di essere uno dei responsabili della crisi dell’Olbia.

«Per come si sono sviluppati gli eventi, la mia responsabilità è l’aver ceduto la società a stagione iniziata. Nel novembre 2023 la squadra era a metà classifica, in Serie C, a 2 punti dai playoff, ma dal momento della cessione sono iniziati i problemi: da presidente non mi è stato più permesso di toccare palla e questo ha creato una fase di transizione che è stata, probabilmente, tra le principali cause della retrocessione diretta. Un evento che ha generato problemi maggiori di sostenibilità dei debiti, col costante deterioramento dei ricavi post cessione che aggravava la situazione».

L’accusa più fastidiosa?

«Aver presentato un decreto ingiuntivo per ostacolare la cessione del club. Quel decreto è stato presentato un anno e mezzo fa per un prestito con garanzie personali dei soci di maggioranza. Peraltro, ho pensato bene di rivalermi su uno di loro e non sull’Olbia, proprio per non complicare la situazione, e quando sono stato contattato dai potenziali acquirenti mi sono sempre messo a disposizione. Mi fa invece sorridere l’accusa di volermi riprendere l’Olbia: quando con Gian Renzo e Alexandre ci siamo dimessi, nel marzo 2024, da contratto Swiss Pro doveva acquistare le nostre quote, e non l’ha fatto».

Il ricordo più bello?

«Tanti, ma se devo citarne uno la vittoria del derby con la Torres nei playoff di Serie D: è stato l’inizio della cavalcata e di otto meravigliose stagioni in C. Poi, i playoff di Serie C, da cui siamo usciti al secondo turno imbattuti. Il fiore all’occhiello è il settore giovanile e la Primavera 3 ottenuta e mantenuta per diversi anni, e l’essere stati un trampolino di lancio per dipendenti che sono adesso in Serie A e B e in aziende importanti. Magari ci è mancato il grande exploit, ma aver dovuto salutare giocatori che ambivano al salto ci ha spesso costretto a rivedere i piani».

Cosa le mancherà dell’Olbia?

«Il rapporto con Bazzu e Tartara, con cui condivido i traguardi raggiunti, e nei primi anni con Massimo Curreli, e con tutti quelli che a Olbia hanno partecipato al mio percorso. Auguro all’Olbia di salvarsi e ripartire: non è impossibile».

