Specializzazioni, i bandi sono online 

Farmacologia, Scienza dell’Alimentazione, Patologia Clinica, Fisica Medica: sono alcune delle scuole di specializzazione non mediche il cui bando di concorso è online.

L’attivazione è riservata ai laureati non medici e riguarda l’anno accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi di Cagliari. Il concorso è per titoli ed esami e riguarda diverse aree specialistiche dell’ambito sanitario. Il bando è rivolto a laureati e laureate in possesso dei titoli indicati per ciascuna Scuola di Specializzazione, che devono essere conseguiti entro la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione fissata per il 20 gennaio. Per i requisiti specifici e per l’elenco completo delle scuole attivate, si invita a consultare attentamente il testo integrale del bando pubblicato sul sito dell’Università di Cagliari. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma presente sempre sul sito Web dell’Ateneo che comprende tutte le istruzioni dettagliate per la registrazione e l’invio della candidatura.

Le scuole di specializzazione attivate con decreto del rettore sono Fisica Medica (durata 3 anni), Farmacologia e Tossicologia clinica (4 anni), Farmacia ospedaliera (4 anni), Genetica medica (4 anni), Microbiologia e Virologia (4 anni), Patologia clinica e Biochimica clinica (4 anni), Scienza dell'alimentazione (4 anni), Chirurgia orale (3 anni), Odontoiatria Pediatrica (3 anni), Ortognatodonzia (3 anni). Già fissate anche le prove scritte e il colloquio orale per ogni singola scuola di specializzazione.

