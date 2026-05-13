Special Olympics, raccolta fondi per la spedizione cagliaritana 

Dopo i giochi nazionali di marzo in Abruzzo, “MilleSport” si prepara a partecipare ai Giochi nazionali “Special Olympics” a Lignano Sabbiadoro, in programma dal 19 al 24 maggio. Lo scopo è l’inclusione, per questo l’associazione ha avviato una raccolta fondi per consentire ai propri atleti con disabilità di partecipare a uno degli appuntamenti più importanti dello sport inclusivo, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le spese di viaggio, soggiorno e partecipazione alla manifestazione, permettendo agli atleti e ai volontari accompagnatori di vivere un’esperienza dal forte valore umano e sportivo. Per molti ragazzi si tratta infatti di un’occasione di crescita personale, autonomia e socializzazione, oltre che sportiva», spiega il vicepresidente Andrea Siddi.

I Giochi Nazionali Special Olympics, considerati le “olimpiadi italiane” dello sport inclusivo, vedranno oltre 3000 atleti con e senza disabilità (atleti partner volontari) provenienti da tutta Italia. Un momento di incontro e condivisione ma anche di sana competizione agonistica, dove lo sport diventa integrazione. La rappresentativa cagliaritana sarà impegnata in ben otto discipline: calcio, basket, pallavolo, bocce, nuoto, tennis tavolo, danza sportiva e bowling. In totale partiranno 107 persone: 61 atleti con disabilità, 30 atleti partner volontari che gareggiano insieme ai ragazzi, 11 tecnici e 5 accompagnatori.

«L’associazione è attiva dal 2010 – spiega Siddi – e ad oggi offre attività quotidiane a 170 iscritti tra cui: bambini, ragazzi e adulti con disabilità. La raccolta fondi punta a coinvolgere cittadini, aziende e sostenitori del territorio, chiamati a contribuire concretamente al progetto. Anche un piccolo contributo può fare la differenza per aiutare gli atleti di Millesport a raggiungere questo importante traguardo». Per sostenere il progetto è possibile contribuire attraverso la campagna attivata sulla piattaforma GoFoundme oppure tramite il sito ufficiale dell’associazione asdmillesport.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA