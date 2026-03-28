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29 marzo 2026 alle 00:24

Spazio in Giunta per Paolo Angioi 

L’ex assessora Carmen Murru lascia l’Udc: «Aderisco a Futuro Nazionale» 

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Una maggioranza “camaleontica”, che cambia pelle per reggere agli scossoni e prova a ricomporsi mentre gli equilibri si spostano. In città, nel finale di consiliatura, il quadro si muove su due direttrici: l’addio di Carmen Murru all’Udc con approdo a Futuro Nazionale e l’apertura, sempre più concreta, all’ingresso in Giunta di Paolo Angioi.

Addio all’Udc

Il primo fronte è quello aperto dall’ex assessora ai Servizi sociali che, rimasta fuori dalla squadra varata dal sindaco Massimiliano Sanna dopo l’ultimo azzeramento, ha formalizzato il passaggio al partito di Roberto Vannacci. «Questa non è per me una scelta qualsiasi, ma un passaggio importante - spiega - Ho deciso di aderire a “Futuro Nazionale” perché credo nella necessità di costruire un progetto politico serio». E ancora: «Per me si apre oggi una nuova fase; l’inizio di un impegno ancora più forte». Un ingresso che segna anche l’approdo in città del Comitato “Oristano 51”, struttura del partito che punta a radicarsi in provincia. La rottura con lo scudo crociato arriva dopo settimane di frizioni: già a febbraio Murru era stata richiamata pubblicamente dal partito per aver partecipato a un incontro politico in città insieme all’europarlamentare. In quell’occasione aveva ribadito la propria fedeltà all’Udc, ma la mancata riconferma in Giunta ha segnato il punto di svolta. Il dato politico resta: eletta con i Riformatori, approdata all’Udc, ora si affaccia nell’area della destra.

Novità in Giunta

La seconda direttrice riguarda gli assetti di governo. Il nome di Angioi circola con insistenza per l’Urbanistica, delega oggi nelle mani del sindaco dopo l’uscita di Ivano Cuccu. Se le interlocuzioni dovessero andare in porto, la nomina potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Le aperture sono evidenti. Il segretario provinciale di 20Venti, Giancarlo Mameli, che solo tre settimane fa assicurava che non ci sarebbe stato spazio per un ingresso in Giunta, oggi conferma che il suo partito «è stato sollecitato dalla maggioranza e dal sindaco ad un apporto attivo che non si limiti al sostegno esterno» e parla di condizioni cambiate con la riapertura del dialogo su Ztl, dehor e strisce blu. In mezzo c’è il passaggio del bilancio: i voti di Sardegna al Centro 20Venti sono stati determinanti per l’approvazione. L’approdo di Angioi in Giunta avrebbe effetti immediati anche in Aula: al suo posto dovrebbe rientrare Giovanna Bonaglini, ex assessora ai Servizi sociali, prima dei non eletti dell’Udc.

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