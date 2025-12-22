VaiOnline
Verona.
23 dicembre 2025 alle 00:50

Spari contro un gruppo di ciclisti in allenamento 

VERONA. Pedalavano in fila lungo la statale, divisi in due gruppi da sette, quando un automobilista si è affiancato e ha abbassato il finestrino. Poi, all'improvviso, sono partiti due colpi di pistola. È questa l'accusa dalla Sc Padovani Polo Cherry Bank, che racconta di come un allenamento in Val d'Adige si sia trasformato in un incubo. La vicenda risale a sabato scorso, quando i ciclisti erano impegnati nella preparazione atletica pre-natalizia lungo la strada statale 12 a Dolcè (Verona), dove erano seguiti da vicino dalle tre ammiraglie del team.

Un'auto di colore scuro si sarebbe avvicinata sempre di più al gruppo. Poi lo avrebbe preso di mira con una pistola, probabilmente a salve. A quanto ha fatto sapere la stessa società in una nota, gli atleti, lo staff e i dirigenti sono rimasti scioccati da quanto accaduto. E una volta rientrati al quartier generale stabilito in questi giorni al Veronello Resort, hanno provveduto a raccogliere immediatamente tutte le testimonianze e le immagini, in vista di una denuncia. La società si presenterà oggi alla caserma dei carabinieri per formalizzare le accuse. «Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi dopo quanto successo», commenta il presidente Galdino Peruzzo. «Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza». Federciclismo fa sapere che si costituirà parte civile nel caso di un eventuale processo e metterà a disposizione i suoi legali.

