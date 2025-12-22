«Sosta selvaggia, emergenza continua» 

Auto in sosta lungo la strada, nonostante i parcheggi non ci siano. Una situazione di caos che in via Piero della Francesca - nel territorio di Selargius - regna da anni, lamentata da automobilisti e residenti della zona a ridosso del quartiere di Su Planu.

Numerose le interrogazioni presentente dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher, che parla anche in qualità di delegato alla Sicurezza stradale per la Città metropolitana:«Una situazione inaccettabile oltre che pericolosa», dice, «le auto di passaggio sono costrette a invadere la corsia opposta, con la conseguenza che il rischio incidenti è all’ordine del giorno. Un problema che va contrastato con più controlli e sanzioni per chi parcheggia in divieto». Rischi anche per pedoni: «Chi deve attraversare nelle strisce non ha visuale e spesso si ritrova all’improvviso i veicoli in corsa. È arrivato il momento di trovare una soluzione».

