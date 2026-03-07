VaiOnline
Macomer.
08 marzo 2026 alle 00:24

Sos degli ospiti del Cpr: qui la vita è impossibile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo nella peggiore condizione perché il trattamento qui è pessimo. Per favore, aiutateci. Non possiamo sopportare. Qui ogni giorno la gente vuole suicidarsi». Un’accorata lettera denuncia, firmata da 16 internati del Cpr, datata 4 marzo, viene resa pubblica dalle associazioni “Tutti i Cpr devono essere chiusi! Cominciamo da Macomer”, “Assemblea No Cpr Macomer” e “LasciateCIEntrare”. La lettera descrive una situazione di grave sofferenza ed è una richiesta di aiuto rivolta all’esterno.

«I giorni scorrono tanto lenti da sembrare lunghi come un anno. Anche il nostro stato psicologico è pessimo - è scritto nella lettera -. Il cibo non è buono e qui non tutto è buono, ci sono otto persone gravemente malate e non c’è personale medico. Hanno bisogno di cure il prima possibile. C’è molto razzismo, persone che non hanno fatto nulla di male sono qui nelle loro condizioni peggiori. Sono state portate qui direttamente dal mare. Non hanno fatto nulla di male. Vogliamo andare in un altro centro. Per favore, aiutateci».

Secondo le associazioni le otto persone in condizioni di necessità medica urgente potrebbero essere al centro di casi di autolesionismo, patologie trascurate, traumi attribuibili alle pratiche del centro. «Sappiamo che si trattengono delle persone. Le testimonianze telefoniche che riceviamo ogni giorno non fanno che confermare un quadro gravissimo, di privazione dei diritti, indifferenza, violenza», sostengono le associazioni. Per loro a lamentarsi sarebbero persone che vogliono reclamare umanità davanti a un sistema che la negherebbe. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas