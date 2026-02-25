«Sopralluogo sulle strade a pezzi» 

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Simona Cadoni, ha inviato una nota ufficiale al presidente della Provincia Paolo Pireddu e al sindaco Alfonso Marras chiedendo un sopralluogo congiunto sulle principali arterie della Planargia, duramente colpite dal maltempo. La richiesta nasce dalla necessità di verificare direttamente lo stato della viabilità dopo i fenomeni che hanno interessato il territorio tra dicembre e febbraio.

Cadoni sottolinea come «le allerte per rischio idrogeologico e idraulico e il passaggio del ciclone Harry hanno provocato frane, smottamenti, mareggiate e restringimenti della carreggiata. Le criticità più rilevanti riguardano la Provinciale 292 e la 35, assi fondamentali per i collegamenti». A queste si aggiungono episodi di erosione nella zona di Turas e l’innalzamento del livello del fiume Temo, che hanno imposto ulteriori limitazioni.

«Pur riconoscendo l’impegno della struttura provinciale – afferma Cadoni – ho proposto al sindaco di attivarmi, anche in virtù dei rapporti istituzionali e politici con il presidente della Provincia, per sollecitare una verifica diretta sul campo». L’obiettivo è definire un quadro aggiornato delle criticità e stabilire, un ordine di priorità per gli interventi necessari. ( s. c. )

