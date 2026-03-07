SoloWomenRun: a Cagliari dalle 9.30 è festa per sedicimila 

Si disputa dal 2015 (con le interruzioni per Covid del 2020, ‘21 e ‘22) ma è soltanto la terza volta che la SoloWomenRun coincide con l’8 marzo. A Cagliari ormai si può dire che sia questa la vera “festa della donna” che, a partire dalle 9.30, colorerà la città con una lunga catena umana color fucsia, come le magliette che ognuna delle sedicimila partecipanti indossa con orgoglio. Ritrovo all’interno della Fiera con la musica di Radiolina, poi viale Diaz, viale Bonaria, viale Regina Margherita, largo Carlo Felice, via Roma (lato portici) e ritorno in piazza Marco Polo. Tutte strade che naturalmente saranno chiude al traffico dalle 7 alle 13.

Cambiano anche i percorsi degli autobus del Ctm, con la soppressione delle fermate lungo il percorso di gara (per le linee 1, 5/11, 6, 7, 8A, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ), anche se saranno istituite due fermate provvisorie in viale Colombo per le linee PF, PQ e 5/11.

La SoloWomenRun è una corsa (quella agonostica di 8,5 km con 200 atlete parte alle 11) ma soprattutto un happening: l’incasso viene restituito dagli organizzatori sotto forma di premio per finanziare progetti rivolti alle donne.

