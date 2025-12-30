VaiOnline
Capoterra
31 dicembre 2025 alle 00:39

Solidarietà: consegnati i regali agli anziani 

Un piccolo gesto, ma carico di significato: l’assessora alle Politiche sociali, Arianna Lunesu, ha consegnato personalmente agli anziani del paese i doni raccolti grazie all’iniziativa dell’Albero Solidale promossa da Osidea in collaborazione con i cittadini, i commercianti e le associazioni di Capoterra. «Ho incontrato gli anziani nelle loro case – dice l’assessora Arianna Lunesu -, sono stata accolta da sorrisi e riconoscenza, molti di loro hanno aperto le porte con sorpresa e commozione, felici di ricevere non solo un regalo, ma soprattutto una visita e una parola gentile. I pacchi, preparati con cura, volevano essere il simbolo della vicinanza per l’intera comunità. È stato emozionante vedere la gioia negli occhi degli anziani».

Il progetto portato avanti dal Comune in collaborazione con la comunità, è stato ideato per stare vicino alle persone più fragili in un momento dell’anno in cui, più di tutti, è importante prendersi cura gli uni degli altri.L’iniziativa dell’Albero Solidale ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa unire il paese – dice l’assessora Lunesu -, trasformando un semplice gesto in un momento di condivisione e umanità. Un’esperienza che come assessore, auspico di poter ripetere anche in futuro». (i. m.)

