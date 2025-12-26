Soffoca col panettone alla cena della Vigilia 

Torino. Un boccone di panettone e mandarino ha trasformato in tragedia la cena della vigilia di Natale di una famiglia di Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto soffocato davanti ai genitori e ad altri parenti, che hanno cercato di soccorrerlo. Poi, capita la gravità della situazione, hanno contattato il 118 ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati carabinieri e il medico legale, che ha parlato di «natura accidentale» del decesso. E quello appena trascorso è stato un Natale segnato anche dal sangue sulle strade italiane. Si contano sette vittime in quattro giorni. Tra gli incidenti più gravi un investimento avvenuto sempre nel Torinese, a Leini. La vittima, un uomo di 75 anni, è stato travolto sulle strisce pedonali e trascinato per oltre venti metri da un’auto poco dopo la fine della messa di Natale di mezzanotte. Alla guida della macchina una ventunenne che ha proseguito la marcia. La ragazza, residente a Volpiano, si è costituita ieri ai carabinieri. Aveva 76 anni, invece, un uomo travolto e ucciso la sera del 23 dicembre a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Al volante una 43enne, originaria di Palermo, che si è allontanata senza prestare soccorso ma si è poi si è presenta alla caserma dei carabinieri accompagnata dal suo legale.

