Societari, per il Cus Cagliari a segno la triplista Zoccheddu 

L’oristanese Sara Zoccheddu azzecca all’ultimo tentativo un salto da 13,24 metri e regala al Cus Cagliari il successo nel triplo, nel corso della prima giornata della finale “A Argento” femminile dei “tricolori” di Società, che si chiude oggi a Foligno.

I salti danno punti alla squadra del dt Pompilio Bargone, con il secondo posto della Junior Francesca Lecis (in prestito dalla Mineraria Carbonia) con 1,76. Dalla velocità gli ottavi posti di Elisa Marcello nei 100 (12” netti) e Giulia Mannu nei 400 (57”81), oltre all’11° posto di Silvia Aru nei 100hs (15”84). Nel mezzofondo, la capitana Claudia Pinna non si tira indietro e porta 4 punti chiudendo nona i 1500 in 4’40”97. Nei 3000 siepi, brava Virginia Medda, 5ª in 11’30”16. Nei lanci, il martello di Annunziata Cattolico atterra a 49,11 per un bel quarto posto; nel peso, Pamela Mannias è 6ª (13,04).

