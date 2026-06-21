Societari, Cus 7° in Serie A bronzo con quattro podi 

Nonostante il secondo posto di Beatrice Porcu e il terzo di Elisa Marcello il Cus Cagliari chiude al settimo posto la finale A Bronzo dei societari donne disputata a Borgo Vallebelluna.

Nella seconda giornata l'allieva di Andrea Rubiu ha conquistato il secondo posto nei 400 hs in 1’01”65, sua sesta prestazione di sempre, dopo il personale fatto registrare sabato nei 400 piani. Nonostante la buona posizione Elisa Marcello, ancora alle prese con l'infortunio al quadricipite femorale, non decolla dal punto di vista cronometrico e chiude in 24”24. Quarto posto nel giavellotto per Benedetta Fiori, col secondo lancio a 39,15, praticamente un metro esatto sotto il personale, e per Sara Zoccheddu, 5,56 nel lungo con vento contrario (-1,4).

Pamela Mannias è stata settima nel disco con 37,65, dieci centimetri dallo stagionale, nei 5000 la regina del mezzofondo isolano Claudia Pinna resiste fino a quasi metà gara nel gruppo delle migliori per poi tagliare il traguardo in ottava posizione in 18’23”96. Doppio impegno in giornata per Alessia Murroni, 1,47 nel salto in alto e 2,60 nell'asta. In chiusura l'undicesima piazza della staffetta 4x400 (Elisabetta Medda, Giulia Innocenti, Virginia Medda e Beatrice Porcu) in 4’14”02 fa regredire la formazione cagliaritana dalla quinta alla settima posizione.

Nella stessa rassegna secondo posto nel martello uomini per Riccardo Asperges, allenato dalla sassarese Patrizia Spillo, vicinissimo al personale con 54,05 metri.

Dalle altre sedi

Per Elisa Pintus (Bracco Atl. Milano) i 15 metri non sono solo una prestazione su “strada”. Sabato a Rieti, nella finale A Oro, la pesista sassarese ha gettato l'attrezzo a 15,02 metri ribadendo in pratica il 15,03 ottenuto all'Urbanshotput del parco comunale di Terni il primo maggio scorso. Per lei anche 47,85 nel disco.

Rientro “shot” per Jonatham Maullu (Nissolino Roma). Dopo la lunghissima assenza per infortunio l'oristanese, in gara a Modena nella finale A Argento, scaglia il giavellotto a 63,93 metri. Il suo consocio e concittadino Daniele Renolfi è terzo nel lungo con 7,08 metri. Nella stessa sede, 52,96 nel giavellotto per il sassarese Gabriele Sulas (Cus Palermo).



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