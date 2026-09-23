SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Prefettura.
24 settembre 2026 alle 00:50

Slitta la decisione sulla proroga della “zona rossa” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una riunione interlocutoria per analizzare i dati, valutare pro e contro, avviare la discussione e arrivare poi, nei prossimi giorni, alla decisione finale: proroga sì, proroga no. Ieri mattina si è svolto, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: sul tavolo l’ordinanza che istituisce la zona a sorveglianza rafforzata – o “zona rossa” – e che scadrà il 30 settembre. Provvedimento da prorogare? Da modificare? Oppure la zona a sorveglianza rafforzata non ha più motivo di esistere?

A riunione conclusa, nessun commento da parte della prefetta vicaria, né dei componenti del comitato. La discussione è stata avviata e sono stati esaminati i dati, incoraggianti, degli ultimi mesi. Ma si è tenuto conto anche di situazioni di violenza e degrado che si ripetono nelle aree che ricadono nella “zona rossa”. Una decisione finale sull’eventuale proroga del provvedimento potrebbe arrivare entro fine settimana, martedì al più tardi. Anche perché mercoledì 30 settembre sarà l’ultimo giorno di validità dell’ordinanza che ha istituito la zona a sorveglianza rafforzata in piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino a via Tavolara, via Crispi, viale La Plaia e piazza Matteotti.

Sei mesi fa era arrivata la prima proroga motivata anche dai dati indicati dalla Prefettura: meno reati e una maggiore sicurezza percepita. Poi i mesi estivi con alti e bassi. Grazie alla presenza delle forze dell’ordine, ai provvedimenti di allentamento e ai blitz le risposte in termine di sicurezza ci sono state. Ma violenza, degrado e spaccio di droga sono fenomeni ancora presenti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi
Scuola

«Alunni stranieri, subito il decreto»

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 