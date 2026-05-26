VaiOnline
Guspini.
27 maggio 2026 alle 00:23

Slalom in auto tra muri e alberi, disagi alla circolazione in centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un albero non potato e un muro pericolante causano gravi disagi alla circolazione stradale e problemi all’incolumità pubblica. Problemi all’ordine del giorno, in via Carducci, uno spazio di appena di dieci metri. Un esempio è ciò che è accaduto l’altro ieri quando il conducente di un’auto, per evitare di investire un pedone, si è scontrato frontalmente con un veicolo proveniente dal lato opposto. L’incidente ha causato danni ai soli veicoli, ma ha causato sconcerto e preoccupazione generale.

La situazione di emergenza del tratto viario è causata dal restringimento della via provocato dai rami di un grande albero di magnolia che si erge nel triangolo di uno spartitraffico, le cui fronde hanno invaso oltre la metà della carreggiata. Quasi di fronte, dal lato opposto, le transenne per segnalare un muro pericolante hanno trasformato la strada in una sorta di slalom pericoloso per la circolazione, in particolare quando vi è la presenza di pedoni. Il problema persiste ormai da due settimane, non è stata posta nessuna interdizione al traffico e manca la segnaletica sul posto per indicare adeguatamente la necessità di attenzione agli automobilisti. La potatura dell’albero non era stata prevista nel piano di taglio del verde, mentre le transenne dalla parte del muro sono state imposte dai vigili del fuoco dopo un’ispezione in una casa campidanese dove c’erano stati crolli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 