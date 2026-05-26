Slalom in auto tra muri e alberi, disagi alla circolazione in centro 

Un albero non potato e un muro pericolante causano gravi disagi alla circolazione stradale e problemi all’incolumità pubblica. Problemi all’ordine del giorno, in via Carducci, uno spazio di appena di dieci metri. Un esempio è ciò che è accaduto l’altro ieri quando il conducente di un’auto, per evitare di investire un pedone, si è scontrato frontalmente con un veicolo proveniente dal lato opposto. L’incidente ha causato danni ai soli veicoli, ma ha causato sconcerto e preoccupazione generale.

La situazione di emergenza del tratto viario è causata dal restringimento della via provocato dai rami di un grande albero di magnolia che si erge nel triangolo di uno spartitraffico, le cui fronde hanno invaso oltre la metà della carreggiata. Quasi di fronte, dal lato opposto, le transenne per segnalare un muro pericolante hanno trasformato la strada in una sorta di slalom pericoloso per la circolazione, in particolare quando vi è la presenza di pedoni. Il problema persiste ormai da due settimane, non è stata posta nessuna interdizione al traffico e manca la segnaletica sul posto per indicare adeguatamente la necessità di attenzione agli automobilisti. La potatura dell’albero non era stata prevista nel piano di taglio del verde, mentre le transenne dalla parte del muro sono state imposte dai vigili del fuoco dopo un’ispezione in una casa campidanese dove c’erano stati crolli.

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