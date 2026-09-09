Slalom con le auto in mezzo ai gatti 

In via Pertini, a Quartucciu, i problemi non finiscono mai. Oltre ai pericoli quotidiani per i pedoni a causa delle auto lanciate a tutta velocità, ora arriva l’allarme anche dalla vicina colonia felina dove sono ospitati oltre 15 gatti, anche se il numero tende ad aumentare per via degli abbandoni. I volontari denunciano vere e proprie corse di auto attorno alla colonia che hanno causato l’investimento e la morte di numerosi mici. E, come se non bastasse, nel terreno dove sorge la colonia spesso si verificano furti, atti di vandalismo, abbandoni di rifiuti.

Allarme gare clandestine

«Già di giorno le auto corrono, in più, nelle ore notturne, di frequente si verificano corse clandestine di auto e motorini», racconta Maria Luisa Fiore, una volontaria della colonia». «Due gatti sono stati investiti di recente», dice, «tra loro c’era la nostra “mascotte”, una micia di oltre 16 anni, rimasta gravemente ferita da un’auto che non ha frenato e deceduta dopo un giorno di ricovero». Durante una di queste gare clandestine, un’auto è stata addirittura vista entrare nel terreno ed eseguire una “gincana” tra le casupole, tanto che i volontari temono ci sia stata proprio la volontà di colpire i gatti. Poco prima di Ferragosto, poi, alcuni adulti accompagnati da minori, sono stati sorpresi a esplodere fuochi d’artificio a pochi passi dalla colonia: i gatti sono scappati impauriti (poi sono stati fortunatamente recuperati tutti sani e salvi). E quasi ogni weekend vengono esplosi petardi da ragazzini che si radunano nelle vicinanze.

L’appello

«I gatti non vivono tranquilli», sbotta Fiore sottolineando anche il problema dei cani lasciati liberi: «Alcuni sono di grossa taglia. Inseguono i gatti e i padroni minimizzano dicendo che vogliono solo giocare. In realtà, per i mici anziani, malati o stremati dal caldo, il rischio di aggressione e lo stress provocato dalla paura sono concreti». In più, i furti sono frequenti: «Rubano le ciotole e il cibo che portiamo ai gatti e abbandonano ogni sorta di rifiuti». Da qui l’appello: «Vogliamo controlli, soprattutto notturni, per contrastare l’uso di petardi illegali e le gare clandestine, tutelando animali e residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA