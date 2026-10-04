SINNER PUÒ RIPRENDERSI CON CALMA: ZVEREV PERDE E RESTA NUMERO DUE 

Nole Djokovic batte Alexander Zverev e fa un favore a Jannik Sinner. Il serbo batte il tedesco 4-6, 6-4 6-4 nei quarti di finale dell’Atp500 di Pechino e centra un nuovo record della sua incredibile carriera: con un’imbattibilità di 32 match nel torneo cinese, supera il precedente limite firmato da Rafa Nadal (31 successi consecutivi al Roland Garros). Per lui, in semifinale c'è il russo Daniil Medvedev (7-6, 6-3 sull'argentino Francisco Cerundolo.
Con questa sconfitta, Zverev rimanda l’appuntamento con la prima posizione mondiale: anche in caso di vittoria nel 1000 di Shanghai, Sinner resterebbe in testa per 100 punti, rimandando tutti i discorsi ai tornei successivi, a partire dal 500 di Vienna, dove Sinner difende 500 punti e il titolo, mentre Zverev ne difende 330. Il duello continua. (a. bu.)
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