Sinner, esame Shapovalov 

Indian Wells. Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6(7/5).

Buone sensazioni

«Mi piace il modo in cui stiamo affrontando gli allenamenti e le partite. È qualcosa a cui tengo molto». Jannik Sinner è visibilmente soddisfatto dopo il 6-1, 6-1 inflitto al ceco Dalibor Svrcina. «Ho avuto la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato la fiducia per continuare. Non ci eravamo mai affrontati prima», ha aggiunto il n. 2 Atp, «quindi dovevo capire un po' come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo», ha concluso. Nella notte italiana Luciano Darderi ha sfidato Rinky Hijikata, oggi oltre a Sinner c’è anche Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe.

Il tabellone donne

Esordio complicato ma vincente per Jasmine Paolini. L'azzurra, n. 7 del ranking e del tabellone, in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta per 6-7(5), 6-2, 6-3, dopo due ore e mezza di partita l'austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta. La differenza in favore della toscana l'ha fatta soprattutto una maggiore solidità al servizio: cinque ace (e un solo doppio fallo), il 64% di prime in campo con il 65% dei punti conquistati, oltre ad un 54% di punti vinti anche con la seconda. La attende Ajla Tomljanovic.

