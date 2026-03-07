VaiOnline
Tennis.
08 marzo 2026 alle 00:22

Sinner, esame Shapovalov 

L’azzurro a Indian Wells si è sbarazzato di Svrcina in 2 set 

Indian Wells. Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6(7/5).

Buone sensazioni

«Mi piace il modo in cui stiamo affrontando gli allenamenti e le partite. È qualcosa a cui tengo molto». Jannik Sinner è visibilmente soddisfatto dopo il 6-1, 6-1 inflitto al ceco Dalibor Svrcina. «Ho avuto la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato la fiducia per continuare. Non ci eravamo mai affrontati prima», ha aggiunto il n. 2 Atp, «quindi dovevo capire un po' come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo», ha concluso. Nella notte italiana Luciano Darderi ha sfidato Rinky Hijikata, oggi oltre a Sinner c’è anche Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe.

Il tabellone donne

Esordio complicato ma vincente per Jasmine Paolini. L'azzurra, n. 7 del ranking e del tabellone, in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta per 6-7(5), 6-2, 6-3, dopo due ore e mezza di partita l'austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta. La differenza in favore della toscana l'ha fatta soprattutto una maggiore solidità al servizio: cinque ace (e un solo doppio fallo), il 64% di prime in campo con il 65% dei punti conquistati, oltre ad un 54% di punti vinti anche con la seconda. La attende Ajla Tomljanovic.

