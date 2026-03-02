VaiOnline
Tennis.
03 marzo 2026 alle 00:04

Sinner è pronto per Indian Wells Top 100: 8 azzurri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue il momento d'oro dell'Italia nel tennis. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli ad Acapulco, arriva anche quella di Luciano Darderi sulla terra rossa di Santiago del Cile. L'azzurro si conferma al 21° posto del ranking mondiale e si dice «pronto per Indian Wells». Proprio il primo Master del 2026 vedrà il rientro in campo di Jannik Sinner: per il numero 2 al mondo il torneo californiano deve rappresentare un momento di riscatto, ad un anno dal caso Clostebol e dopo un non esaltante inizio di stagione. Oltre al campione di Sesto Pusteria proveranno a farsi sentire anche Lorenzo Musetti, Cobolli e, per l'appunto, Darderi. L'italoargentino ha battuto Yannick Hanfmann nella finale del torneo Atp 250 della capitale cilena mostrando un buon gioco. Il tedesco, 81 Atp, ha ceduto con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. L'azzurro è uno dei tennisti più competitivi sulla terra rossa, quello con più trofei Atp su questa superficie da inizio 2024. Ne ha addirittura uno in più di Alcaraz. E' anche secondo per partite vinte da inizio 2024: 48, una in meno dell'argentino Francisco Cerundolo.

L'Italia festeggia anche per il rientro di Mattia Bellucci nella top 100 Atp. E sono ora otto gli azzurri tra i 100 migliori al mondo. Primo è ovviamente Sinner, quinto Musetti, 15° Cobolli e 21° Darderi. Alle loro spalle Lorenzo Sonego (61), Matteo Berrettini (66), Matteo Arnaldi (85) e Bellucci (94). Nelle prime 10 posizioni Atp l'unico spostamento è tra il nono ed il decimo posto: sale Ben Shelton, scende Felix Auger-Aliassime. Invariate le altre con Sinner che insegue Alcaraz.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 