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27 giugno 2026 alle 00:09

Sinner, da un serbo all’altro 

Wimbledon: lunedì Kecmanovic, semifinale con Djokovic? 

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LONDRA. A Wimbledon si riparte dal re: il sorteggio dei tabelloni, ieri all’All England Club di Londra, ha aperto ufficialmente la corsa allo Slam più prestigioso della stagione, dove Jannik Sinner è atteso alla conferma del titolo conquistato 12 mesi fa sui nobili prati londinesi. Il numero uno del mondo esordirà lunedì, con l'onore riservato dalla tradizione al detentore del titolo: inaugurare i Championships, edizione n. 138, sfidando sul Centrale il serbo Miomir Kecmanovic, avversario già battuto in tutti e quattro i precedenti, compreso quello di Wimbledon 2024.

Il cammino di Jannik

Superato il primo ostacolo, però, il tabellone dell'azzurro non sembra proporre ostacoli proibitivi: al secondo turno potrebbe trovare il portoghese Nuno Borges o lo statunitense Tristan Boyer, mentre al terzo turno dovrebbe vedersela con uno tra Ignacio Buse, Brooksby Nava o Vukic. Le vere insidie, inevitabilmente, si concentrano nella seconda settimana, quando - gli ottavi - potrebbero apparecchiare un derby tutto italiano contro Luciano Darderi, uno dei sette azzurri al via a Londra. In alternativa Sinner potrebbe trovare il canadese Denis Shapovalov, il nome più pericoloso di quello spicchio di tabellone. Nei quarti, il nome più probabile dall'altra parte della rete, è quello di Daniil Medvedev, ultimo giocatore capace di battere Sinner a Wimbledon, anche se il russo dovrà superare un percorso ricco di ostacoli, da Marin Cilic a Tommy Paul fino a Hubert Hurkacz. In semifinale potrebbe materializzarsi l'ennesimo confronto con Novak Djokovic, sette volte campione a Wimbledon, ultimo avversario prima della seconda finale consecutiva all'All England Club, dove l'avversario più probabile dovrà quasi certamente uscire da una ristretta cerchia che comprende Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alexander Bublik o Ben Shelton.

Gli italiani

Tra i sette italiani (4 teste di serie), Matteo Berrettini debutterà contro Stan Wawrinka. Darderi, n.14, inizierà contro lo statunitense Quinn, mentre per Flavio Cobolli, n. 9, c'è l'argentino Navone. Mattia Bellucci ha pescato lo statunitense Svajda, Lorenzo Sonego l'argentino Etcheverry e Matteo Arnaldi il francese Halys. Nel torneo femminile l'attesa è tutta su Jasmine Paolini, finalista 12 mesi fa, che inizierà il suo cammino contro l'americana Robin Montgomery. Completano la pattuglia azzurra Tyra Grant, alla prima partecipazione in un main draw Slam, attesa dalla britannica Katie Boulter, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta alla cinese Wang Xinyu.

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