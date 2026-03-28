Sinner, caccia al “Double” 

Per la doppietta, per la tripletta. L’Italtennis è andata alla conquista di Miami e non si vuole accontentare: tre finali, una già vinta, le altre oggi.

Jannik al top

La partita più importante è naturalmente quella per il titolo del singolare maschile (quello femminile se l’è aggiudicato Aryna Sabalenka battendo Coco Gauff). Nove anni dopo Roger Federer c’è un nuovo candidato per il “Sunshine Double”, la doppietta del sole con Indian Wells. Jannik Sinner ha battuto in due set un irriducibile “Sascha” Zverev (6-3, 7-6) e si appresta a sfidare per la quarta volta in carriera Jiri Lehecka (6-2, 6-2 ad Arthur Fils che l’ave abbattuta un mese prima con un doppio 6-3). L’altoatesino aveva battuto il “russo di Amburgo” anche in California (6-2, 6-4) ma stavolta ha faticato di più, concedendo tanto al rivale negli scambi e facendo valere la solidità di un servizio che sta diventando il suo marchio di fabbrica. Nel primo set è bastato un break al quarto gioco, nel secondo i servizi hanno dominato e la decisione è arrivato al tie break: Sinner è stato perfetto e si è preso il 16° successo consecutivo in un Masters 1000, senza perdere set (32 di fila). «Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me», le parole dell’azzurro. Oggi alle 21 la sfida (minacciata dal maltempo) con Jiri Lehecka che in Florida non ha mai perso il servizio (ha concesso un set a Fritz al tie break): «È un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato non solo qui ma durante tutta la sua carriera. In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà», dice Sinner che ieri si è allenato con Jasmine Paolini che sempre oggi alle 18.30 giocherà assieme a Sara Errani la loro prima finale di doppio femminile al Miami Open.

I doppi

Le azzurre sfideranno la coppia numero 2 del tabellone formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n. 2 e n. 7 in doppio). Intanto ieri il primo centro è arrivato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile. In finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten. Oggi ci sono altre due finali per un possibile, inedito “sunshine treble” azzurro.

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