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16 giugno 2026 alle 00:38

Sinner avvicina Wimbledon: si allena con Rune 

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Nel giorno in cui per Jannik Sinner c’è la settimana numero 76 da numero 1 del ranking Atp, si concretizza anche il suo ritorno sui campi di tennis. A Montecarlo, l’azzurro ha ripreso in mano la racchetta a poco meno di 20 giorni dal clamoroso crollo di Parigi, con il malore che ha causato l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Lo ha fatto ieri con alcuni scambi su un campo in cemento assieme a Holger Rune. Ed è una presenza a sorpresa anche quella di quest’ultimo, fuori da ottobre per un infortunio al tendine d’Achille e che a sua volta vede avvicinarsi il rientro.

Sinner, dopo gli esami al San Raffaele di Milano e alcuni giorni di vacanza in Sardegna, ha scelto il Principato – dove vive – per cominciare a rimettersi in forma. L’erba di Wimbledon è distante due settimane (è in programma dal 29 giugno al 12 luglio) e il numero 1 al mondo ci arriverà senza disputare tornei ufficiali, ma nell’attesa parteciperà a un’esibizione: il Giorgio Armani Tennis Classic, all’Hurlingham Club sempre a Londra, dal 23 al 27 giugno.

A questo torneo fra i partecipanti è annunciato anche Flavio Cobolli, che ieri ha visto interrompersi immediatamente la sua esperienza all’Atp 500 di Halle. Al ritorno in campo dopo lo strepitoso percorso al Roland Garros e la finale raggiunta, il tennista romano (al suo primo torneo dall’ingresso in Top-10, ora è decimo) è subito uscito: ha perso al primo turno contro l’americano Francis Tiafoe, numero 26 Atp, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

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