L’incontro.
27 febbraio 2026 alle 00:43

Sicurezza stradale: a scuola con i Carabinieri 

La sicurezza stradale insegnata attraverso il gioco. È stato questo il tema dell’incontro tra i militari della stazione dei Carabinieri di Stampace e i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia di viale La Plaia. Curiosità, sorrisi e tante domande hanno accompagnato l’evento dedicato alle regole di comportamento da adottare nella vita di tutti i giorni.

A guidare l’incontro, un linguaggio a misura di bambino, utilizzato con l’obiettivo di trasmettere l’importanza delle regole e mostrare «il volto amico dell’Istituzione», raccontando «come la prevenzione e l’aiuto al prossimo siano il cuore pulsante del lavoro quotidiano di chi indossa l’uniforme». Nella seconda parte della mattinata i bambini hanno assistito a una dimostrazione pratica nel cortile della scuola, osservando da vicino le auto di servizio e il loro funzionamento, tra radio, lampeggianti e sirene.

Al termine dell’incontro i piccoli alunni hanno donato ai militari presenti due opere da loro realizzate: un ritratto dei Carabinieri visto con gli occhi dei bambini.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Arma dedicato alla diffusione della cultura della legalità e alla vicinanza alle giovani generazioni.

