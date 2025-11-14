Sicurezza nelle città, lunedì vertice a Cagliari col ministro Piantedosi  

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà lunedì a Cagliari per presenziare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Giuseppe Castaldo. Un vertice per fare il punto della situazione in una città dove, visti gli episodi di microcriminalità e violenza, la sicurezza è un tema caldo molto sentito dai cittadini, soprattutto da chi vive e lavora nei quartieri del centro storico, come i residenti nell’area di piazza del Carmine dove a metà settembre è stata istituita una “zona rossa” con controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine.

Una situazione che ha richiamato anche l’attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. A settembre, una delegazione di deputati presieduta da Alessandro Battilocchio, oltre a incontrare i rappresentati del Comune, delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ha visitato alcune aree, istituti scolastici, parrocchie della città e mense sociali. All’esame i temi caldi della malamovida, dei problemi di degrado e della scarsa percezione della sicurezza.

Lunedì l’arrivo del ministro Piantedosi che alle 11 presiederà in prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In vista della visita del ministro, per cui è previsto un rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine, dal Comune arrivano alcune disposizioni relative al traffico cittadino. Il servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti ha disposto con un’ordinanza, nella giornata di lunedì 17 novembre (dalla mezzanotte alle 5 del pomeriggio), il divieto di sosta in Piazza Palazzo, con rimozione forzata a eccezione dei mezzi autorizzati.

