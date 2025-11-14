Confermato l’ergastolo a Turetta 

VENEZIA. La Corte d'assise d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibili, per intervenuta rinuncia, gli appelli proposti dal pubblico ministero e della difesa di Filippo Turetta avverso la sentenza di primo grado, confermando la condanna all'ergastolo con l'aggravante della premeditazione per l'omicidio di Giulia Cecchettin.
Con la sentenza della Corte d'Appello, la condanna all'ergastolo di Turetta diventa definitiva.
Sarà esecutiva una volta decorsi i termini per il ricorso in Cassazione.
