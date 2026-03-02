VaiOnline
Confcommercio.
03 marzo 2026 alle 00:07

Sicurezza nei locali, esperti a confronto 

“Il valore della sicurezza”, questo il titolo del convegno in programma domani, dalle 10,30, nella Sala Garzia della sede di Confcommercio Sud Sardegna (via Santa Gilla 6). Un momento di confronto – ancora più attuale dopo la tragedia di Crans Montana – dedicato al tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, con particolare attenzione alla prevenzione, al rispetto delle regole e alla collaborazione tra istituzioni e imprese.

«L’iniziativa, promossa da Fipe e Silb Confcommercio Sud Sardegna, rappresenta un’importante occasione di dialogo tra operatori del settore e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza come elementi fondamentali per la tutela delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini», spiegano gli organizzatori.

Interverranno al dibattito Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Andrea Massa, presidente Silb Confcommercio Sud Sardegna, rappresentanti dei carabinieri della Compagnia di Cagliari, della Questura, dell’Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le principali criticità che interessano il comparto, le buone pratiche per garantire ambienti sicuri e le modalità di collaborazione tra imprese e forze dell’ordine.

Sul tema recentemente si era tenuto anche un summit in Prefettura, con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, in seguito al quale si era deciso un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e imprese ma anche maggiori controlli nei locali.

