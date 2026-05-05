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San Gavino.
06 maggio 2026 alle 00:25

Sicurezza e viabilità, operai al lavoro nel centro cittadino 

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La sicurezza dei pedoni è di fondamentale importanza in tutte le strade del paese, ma non mancano le criticità soprattutto alla fine di via Roma e nel proseguo che porta a via Villacidro da una parte e a via Po dall’altra. Nel vecchio tracciato ferroviario mancano gli spazi per consentire un attraversamento senza pericoli alle persone che transitano a piedi. Di qui l’impegno dell’amministrazione comunale per risolvere quest’annoso problema come rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici: «Questa settimana inizieranno i lavori per l'attraversamento pedonale tra via Roma e via Po, nel vecchio passaggio a livello. Da sempre chi deve attraversare questo tratto di strada è costretto a passare all'interno della carreggiata con gravi rischi. Tra pochi giorni invece sarà possibile farlo in sicurezza». L’amministrazione comunale ha sistemato mesi fa diversi passaggi pedonali rialzati in via Roma in corrispondenza dell’accesso all’ospedale Nostra Signora di Bonaria, in viale Trieste e all’ingresso del paese in via Villacidro. In tutte queste strade gli stessi cittadini avevano segnalato la forte velocità delle auto che si immettevano nel centro urbano da strade provinciali o approfittando del rettilineo.

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