Sicurezza e trasporti, le priorità dei candidati 

Le elezioni a Sestu si fanno sempre più vicine, i candidati hanno pubblicato i loro programmi. E c’è già tanto da leggere, tra nuove idee e punti in comune.

Centrodestra

Michele Cossa, candidato del centrodestra, tocca vari punti. Sui trasporti, «la metro è in arrivo, ma a dicembre scadono i contratti Arst e Ctm: vogliamo un servizio urbano moderno, con corse fino a tarda sera, biglietto integrato e un collegamento verso Cortexandra e la zona commerciale».

Per quanto riguarda il territorio, «il nuovo Puc partirà dalla carta del rischio idrogeologico.

Pianificazione seria, che tenga insieme viabilità, verde e qualità della vita». E poi sul fronte ambiente, «rete ciclabile, forestazione urbana, comunità energetiche». La cultura, «torna al centro con il polo Casa Faccin-Casa della Musica e la nuova Mediateca: spazi vivi, non depositi». Sul fronte dei giovani e anziani si pensa alla Festa dei Ragazzi, e il progetto Sestu che vorrei, e poi spazi reali e un ruolo decisivo per entrambe le consulte.

«Non prometto un Comune perfetto: non potrà mai esserlo. Prometto però un Comune serio e vicino alle persone», conclude Cossa.

Campo largo

Michela Mura, candidata del Campo largo, afferma: «I cardini sono quattro. Prima di tutto vogliamo una migliore mobilità, perché Sestu deve avere finalmente un servizio di trasporto pubblico urbano a frequenza. Poi, la qualità della vita per una città più sostenibile e inclusiva: servizi, spazi di aggregazione per cultura e sport. Un’altra priorità è la sicurezza: la manutenzione delle strade è urgente, poi le opere di mitigazione del rischio idrogeologico in campagna e in città, la videosorveglianza contro degrado e vandalismo. Infine, la pianificazione delle risorse per favorire una spesa efficiente. Aggiorneremo il Puc e rilanceremo l'edilizia residenziale pubblica, faremo un piano del commercio che consolidi le attività del centro, ma non dimentichi quelle sulla ex 131. È un programma condiviso da tutti i partiti della coalizione, per riprenderci cura di Sestu».

Sestu Terra Mia

La lista di Antonio Manca propone, tra l’altro, trasporti pubblici per collegare i quartieri della città, anche di notte, in collaborazione con la Regione. Uno Sportello Amico, dedicato al supporto e ascolto sociale, e anche una “Carta Amico Animale”, per chi ha un animale ma è in difficoltà economica.

Ma anche assistenza ai servizi online comunali, la possibilità di segnalare le buche e farle riparare entro 48 ore, forze dell’ordine potenziate con un vigile di quartiere. «Il programma non nasce dietro a una scrivania, ma dall’ascolto delle persone, siamo pronti a metterci la faccia per portare entusiasmo, opportunità, sicurezza», dichiara Manca.

Sestu Avanti

Anche la lista di Ercole Jonny Loi prevede un potenziamento della Polizia Locale, comunità energetiche rinnovabili sugli edifici pubblici, tutela dei terreni dalle pale eoliche, investimenti sugli impianti sportivi e sulla zona industriale, progetti e servizi per famiglie e anziani, tagli alla burocrazia e per le imprese, impegno per le persone con disabilità, e il marchio denominazione comunale “Sestu Eccellenza” per i prodotti locali.

«Vogliamo che Sestu diventi la protagonista della Città Metropolitana», auspica Loi.

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