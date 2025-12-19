Sicurezza a Capodanno e arrivi in crescita 

Vietati botti e bevande in vetro, plastica, tetrapack e alluminio. Ma la musica nei locali pubblici potrà andare avanti fino alle 4 del mattino. In attesa del concerto di Marco Mengoni e Lazza che accompagneranno gli spettatori a salutare il nuovo anno, l'amministrazione comunale ha emesso alcune ordinanze per garantire la sicurezza. Così dalle 17 del 30 dicembre e fino alle 24 dell'1 gennaio, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici come mortaretti, petardi e simili. I pubblici esercizi dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile. «Non vediamo l'ora di brindare al nuovo anno con i grandi artisti che ci accompagneranno nella notte di San Silvestro», ha dichiarato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi: «Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha emesso le ordinanze necessarie a garantire la sicurezza».

I voli

Sono incoraggianti i dati degli arrivi previsti nei due aeroporti del nord sardegna per le feste: gli scali di Alghero e Olbia, dal 20 dicembre al 6 gennaio, stimano un flusso di circa 114mila passeggeri, in crescita del 2,5 per cento rispetto allo scorso anno. Venti collegamenti al Costa Smeralda prevede il movimento di 67mila passeggeri mentre al Riviera del Corallo si stima un flusso di 47mila passeggeri.

