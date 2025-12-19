VaiOnline
Olbia.
20 dicembre 2025 alle 00:26

Sicurezza a Capodanno e arrivi in crescita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vietati botti e bevande in vetro, plastica, tetrapack e alluminio. Ma la musica nei locali pubblici potrà andare avanti fino alle 4 del mattino. In attesa del concerto di Marco Mengoni e Lazza che accompagneranno gli spettatori a salutare il nuovo anno, l'amministrazione comunale ha emesso alcune ordinanze per garantire la sicurezza. Così dalle 17 del 30 dicembre e fino alle 24 dell'1 gennaio, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici come mortaretti, petardi e simili. I pubblici esercizi dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile. «Non vediamo l'ora di brindare al nuovo anno con i grandi artisti che ci accompagneranno nella notte di San Silvestro», ha dichiarato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi: «Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha emesso le ordinanze necessarie a garantire la sicurezza».

I voli

Sono incoraggianti i dati degli arrivi previsti nei due aeroporti del nord sardegna per le feste: gli scali di Alghero e Olbia, dal 20 dicembre al 6 gennaio, stimano un flusso di circa 114mila passeggeri, in crescita del 2,5 per cento rispetto allo scorso anno. Venti collegamenti al Costa Smeralda prevede il movimento di 67mila passeggeri mentre al Riviera del Corallo si stima un flusso di 47mila passeggeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 