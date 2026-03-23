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Monserrato.
24 marzo 2026 alle 00:27

Si rompe una tubazione, il centro città rimane senz’acqua 

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È stata una giornata carica di disagi, quella di ieri, nel centro storico di Monserrato. Diversi residenti hanno infatti lamentato la parziale o totale assenza d’acqua nelle proprie case. Decine di segnalazioni sono arrivate da via del Redentore e strade limitrofe, come via Virgilio, dove l’acqua scendeva a filo dai rubinetti, rendendo difficile anche lo svolgimento delle normali attività domestiche. Come riferisce il Comune, a causare il disagio sarebbe stata la rottura di una tubazione in via San Francesco, verificatasi ieri mattina durante le operazioni di scavo per i lavori della fibra ottica, in corso in questi giorni nella zona. Il guasto ha interessato la rete idrica dell’area, provocando cali di pressione e interruzioni nell’erogazione. Sul posto è intervenuta una squadra di tecnici di Abbanoa per riparare il guasto e mettere fine ai disagi lamentati dai residenti. Le operazioni non si sono rivelate semplici anche a causa della pioggia caduta nella giornata di ieri, che ha reso complicato intervenire sul campo. Maltempo che è stato responsabile anche di diverse interruzioni della corrente nelle vicinanze, da via Virginia a via Mecenate. Una situazione che ha provocato ulteriori proteste degli abitanti del centro.

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