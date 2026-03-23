VaiOnline
Tennis.
24 marzo 2026 alle 00:24

Si arrende anche Berrettini 

A Miami passa Vacherot, Errani-Paolini promosse ai quarti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa di Jannik Sinner, che è sceso in campo dopo la mezzanotte italiana per affrontare il francese Corentin Moutet (33 del mondo, un solo precedente al Roland Garros, 3-1 per l’altoatesino), il torneo di Miami ha offerto più di una notizia rilevante. Anche per l’Italia.

Gli italiani

Una era arrivata già durante la notte di domenica: Matteo Berrettini non ha superato i sedicesimi di finale, battuto dal monegasco Valentin Vacherot (vincitore a sorpresa del “1000” di Shanghai 2025) per 7-6(7/5) 6-4. Accedono invece agli ottavi nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori: gli azzurri hanno battuto 5-7 7-6(7/2) 13-11 la coppia formata dal franco-monegasco Romain Arneodo e dallo statunitense Rajeev Ram, e al prossimo turno sfideranno l'argentino Tomás Martín Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo. Un’altra è arrivata nel pomeriggio di ieri e riguarda Sara Errani e Jasmine Paolini, approdate ai quarti nel doppio femminile. Le due azzurre (n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, hanno superato con un duplice 6-4 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, n. 32 in doppio e undicesime nella Race to Turin. Ora sfideranno Asia Muhammad (Usa) ed Erin Routliffe (Nuova Zelanda), che hanno battuto 6-2, 6-1 la coppia Kato-Yang.

Ancora sorprese

Il tabellone di singolare maschile continua a riservare sorprese. Ieri, dopo Alcaraz, Musetti (ritiro), Shelton, De Minaur, tutti top 10, sono usciti il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo (6-3, 1-6, 6-3 dal francese Terence Atmane) e il russo Daniil Medvedev. Il recente finalista di Indian Wells, dove aveva battuto anche Alcaraz e fatto soffire Sinner, si è arreso per 6-0, 4-6, 7-5 all’argentino Francisco Cerundolo, n. 19 Atp. L’ex top 5 Stefanos Tsitsipas, oggi sceso al numero 51 del ranking, è stato umiliato (6-0, 6-1) dal transalpino Arthur Fils, n. 31. In serata l’americano Alex Michelsen (41 del mondo) ha superato per 3-6, 6-3, 6-4 il cileno Alejandro Tabilo (40) in un match incerto e sfiderà il vincitore di Sinner-Moutet. Frances Tiafoe ha eliminato il n. 12 Jakub Mensik: 13-11 al tie-break del terzo set e al 7° match point, dopo averne annullati due.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il referendum

Meloni: «È un’occasione persa ma andiamo avanti come sempre»

La premier incassa la sua prima sconfitta: «Fatto quanto promesso» 
Il referendum

Cade la riforma della giustizia In Sardegna i No sfiorano il 60%

Bocciata la proposta di cambiamento della Costituzione con il 53,7% dei voti 
Roberrto Murgia
Il referendum

«Troppe falsità e bugie Ha prevalso la paura»

Sul fronte del Sì politici e avvocati delusi: «Ora se ne riparlerà tra almeno vent’anni» 
Cristina Cossu
La sentenza

La Corte d’Appello boccia la decadenza

Caso Todde, accolto il ricorso della difesa. Confermata la sanzione da 40mila euro 
Francesco Pinna
il conflitto

Khamenei, mistero fitto: «Non risponde ai messaggi»

Non è chiaro chi sia a condurre i negoziati per il regime Il nuovo leader continua a non farsi vedere in pubblico 