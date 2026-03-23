Si arrende anche Berrettini 

In attesa di Jannik Sinner, che è sceso in campo dopo la mezzanotte italiana per affrontare il francese Corentin Moutet (33 del mondo, un solo precedente al Roland Garros, 3-1 per l’altoatesino), il torneo di Miami ha offerto più di una notizia rilevante. Anche per l’Italia.

Gli italiani

Una era arrivata già durante la notte di domenica: Matteo Berrettini non ha superato i sedicesimi di finale, battuto dal monegasco Valentin Vacherot (vincitore a sorpresa del “1000” di Shanghai 2025) per 7-6(7/5) 6-4. Accedono invece agli ottavi nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori: gli azzurri hanno battuto 5-7 7-6(7/2) 13-11 la coppia formata dal franco-monegasco Romain Arneodo e dallo statunitense Rajeev Ram, e al prossimo turno sfideranno l'argentino Tomás Martín Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo. Un’altra è arrivata nel pomeriggio di ieri e riguarda Sara Errani e Jasmine Paolini, approdate ai quarti nel doppio femminile. Le due azzurre (n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, hanno superato con un duplice 6-4 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, n. 32 in doppio e undicesime nella Race to Turin. Ora sfideranno Asia Muhammad (Usa) ed Erin Routliffe (Nuova Zelanda), che hanno battuto 6-2, 6-1 la coppia Kato-Yang.

Ancora sorprese

Il tabellone di singolare maschile continua a riservare sorprese. Ieri, dopo Alcaraz, Musetti (ritiro), Shelton, De Minaur, tutti top 10, sono usciti il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo (6-3, 1-6, 6-3 dal francese Terence Atmane) e il russo Daniil Medvedev. Il recente finalista di Indian Wells, dove aveva battuto anche Alcaraz e fatto soffire Sinner, si è arreso per 6-0, 4-6, 7-5 all’argentino Francisco Cerundolo, n. 19 Atp. L’ex top 5 Stefanos Tsitsipas, oggi sceso al numero 51 del ranking, è stato umiliato (6-0, 6-1) dal transalpino Arthur Fils, n. 31. In serata l’americano Alex Michelsen (41 del mondo) ha superato per 3-6, 6-3, 6-4 il cileno Alejandro Tabilo (40) in un match incerto e sfiderà il vincitore di Sinner-Moutet. Frances Tiafoe ha eliminato il n. 12 Jakub Mensik: 13-11 al tie-break del terzo set e al 7° match point, dopo averne annullati due.

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