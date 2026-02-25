Sì a una piazza intitolata a Luigi Cogodi 

Se chiedi a un adulto quale sia un rappresentante della politica sarda che era capace di incarnare l’anima critica della sinistra, ci sono altissime probabilità che risponda Luigi Cogodi. D’altra parte l’avvocato, scomparso nel 2015, è stato protagonista di una lunga esperienza politica (in Comune e in Regione) che ha lasciato il segno. Ora tutto il consiglio comunale, su proposta di Matteo Massa (consigliere dei Progressisti), dice sì alla proposta di intitolargli un luogo pubblico. «Un uomo che ha contribuito allo sviluppo della città, che ha dato un impulso decisivo alla pianificazione urbanistica, ed è stato il principale estensore della legge regionale sull’occupazione giovanile», dice Massa. «Luigi», afferma il sindaco, «era un uomo capace di trasferire ogni ragionamento nell’azione politica. Ogni momento insieme a lui era un’occasione di arricchimento. una persona attenta alla tutela dell’ambiente senza però negare quegli investimenti, che sebbene inseriti in un contesto ambientale, erano strategici sul fronte dello sviluppo innovativo», aggiunge. «Per me Luigi è come un romanzo di formazione nella mia vita politica, di quelli che leggi da ragazzo e segnano il tuo percorso di vita», dice Giuseppe Farris (CiviCa 2024) che ha firmato la mozione. «Un uomo dai toni spesso alti ma sempre accompagnati da una conoscenza dell'argomento del dibattito». ( ma. mad. )

