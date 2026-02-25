VaiOnline
Consiglio.
25 febbraio 2026 alle 01:07

Sì a una piazza intitolata a Luigi Cogodi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se chiedi a un adulto quale sia un rappresentante della politica sarda che era capace di incarnare l’anima critica della sinistra, ci sono altissime probabilità che risponda Luigi Cogodi. D’altra parte l’avvocato, scomparso nel 2015, è stato protagonista di una lunga esperienza politica (in Comune e in Regione) che ha lasciato il segno. Ora tutto il consiglio comunale, su proposta di Matteo Massa (consigliere dei Progressisti), dice sì alla proposta di intitolargli un luogo pubblico. «Un uomo che ha contribuito allo sviluppo della città, che ha dato un impulso decisivo alla pianificazione urbanistica, ed è stato il principale estensore della legge regionale sull’occupazione giovanile», dice Massa. «Luigi», afferma il sindaco, «era un uomo capace di trasferire ogni ragionamento nell’azione politica. Ogni momento insieme a lui era un’occasione di arricchimento. una persona attenta alla tutela dell’ambiente senza però negare quegli investimenti, che sebbene inseriti in un contesto ambientale, erano strategici sul fronte dello sviluppo innovativo», aggiunge. «Per me Luigi è come un romanzo di formazione nella mia vita politica, di quelli che leggi da ragazzo e segnano il tuo percorso di vita», dice Giuseppe Farris (CiviCa 2024) che ha firmato la mozione. «Un uomo dai toni spesso alti ma sempre accompagnati da una conoscenza dell'argomento del dibattito». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 