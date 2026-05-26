Show a Narcao, Argiolas sul ring  

Tre incontri professionisti, dieci olimpici (compreso uno che si può definire semiprofessionistico) e la firma della Bazzoka Events di Luciano Abis: sabato 13 giugno, Narcao inaugura al nuova Arena da due mila posti (parzialmente coperta) e il sindaco Antonello Cani, che è anche un appassionato, ha scelto di farlo con la boxe.

Il ricco programma è impegnato sulla sfida tra il superwelter di Elmas, Sebastiano Argiolas contro il catanese Simone Bureni, 26 anni, 6 vittorie e una sconfitta come ruolino, contro 10-1-1 del rivale: «Un match equilibrato, perché Bureni è forte. Noi vogliamo privilegiare lo spettacolo e la crescita dei nostri pugili. Speriamo che per Argiolas sia l’avvicinamento migliore per un titolo italiano o internazionale, con la prospettiva di arrivare piano piano al Mondiale Ubo», dice Abis. Altro match tra Superwelter, Claudio Lacutus (rumeno di Oristano) contro l’altro romano Damiano Raguso: «È un pugile dotato di un buon pugno, match aperto a tutte le soluzioni», prosegue Abis. Anche in questo caso può essere un test per un titolo internazionale a fine anno». L’altro match è il debutto di Alessandro Cafaro anche lui allenato da Stefano Argiolas)contro il neprò romano Giorgio Leonardi, una sconfitta e una vittoria. Infine, 4 round senza casco e canottiera per il cagliaritano Sami Kam contro il sassarese Vacca tra i Supermedi. ( c.a.m. )

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