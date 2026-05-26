VaiOnline
Boxe.
27 maggio 2026 alle 00:21

Show a Narcao, Argiolas sul ring  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre incontri professionisti, dieci olimpici (compreso uno che si può definire semiprofessionistico) e la firma della Bazzoka Events di Luciano Abis: sabato 13 giugno, Narcao inaugura al nuova Arena da due mila posti (parzialmente coperta) e il sindaco Antonello Cani, che è anche un appassionato, ha scelto di farlo con la boxe.

Il ricco programma è impegnato sulla sfida tra il superwelter di Elmas, Sebastiano Argiolas contro il catanese Simone Bureni, 26 anni, 6 vittorie e una sconfitta come ruolino, contro 10-1-1 del rivale: «Un match equilibrato, perché Bureni è forte. Noi vogliamo privilegiare lo spettacolo e la crescita dei nostri pugili. Speriamo che per Argiolas sia l’avvicinamento migliore per un titolo italiano o internazionale, con la prospettiva di arrivare piano piano al Mondiale Ubo», dice Abis. Altro match tra Superwelter, Claudio Lacutus (rumeno di Oristano) contro l’altro romano Damiano Raguso: «È un pugile dotato di un buon pugno, match aperto a tutte le soluzioni», prosegue Abis. Anche in questo caso può essere un test per un titolo internazionale a fine anno». L’altro match è il debutto di Alessandro Cafaro anche lui allenato da Stefano Argiolas)contro il neprò romano Giorgio Leonardi, una sconfitta e una vittoria. Infine, 4 round senza casco e canottiera per il cagliaritano Sami Kam contro il sassarese Vacca tra i Supermedi. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 