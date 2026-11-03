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Chinesiologia
04 novembre 2026 alle 00:32

Sfruttare il movimento per migliorare la vita 

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Quando l’esercizio diventa prevenzione

Con la menopausa il corpo attraversa cambiamenti importanti, la riduzione degli estrogeni ha un ruolo concreto sulla massa muscolare, sulla densità ossea, sulla composizione corporea e sulla forza. In questa fase, il chinesiologo clinico può aiutare attraverso una valutazione funzionale e la costruzione di un programma di esercizio personalizzato. Allenamento di forza, attività aerobica, mobilità ed equilibrio, dosati in modo progressivo, aiutano a preservare muscoli, ossa, autonomia e qualità di vita. L’obiettivo è sfruttare il movimento in maniera consapevole e mirata. In menopausa, l’esercizio non va improvvisato: può diventare uno strumento concreto di prevenzione e tutela della salute. (m. c.)

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