Sfruttare il movimento per migliorare la vita 

Quando l’esercizio diventa prevenzione

Con la menopausa il corpo attraversa cambiamenti importanti, la riduzione degli estrogeni ha un ruolo concreto sulla massa muscolare, sulla densità ossea, sulla composizione corporea e sulla forza. In questa fase, il chinesiologo clinico può aiutare attraverso una valutazione funzionale e la costruzione di un programma di esercizio personalizzato. Allenamento di forza, attività aerobica, mobilità ed equilibrio, dosati in modo progressivo, aiutano a preservare muscoli, ossa, autonomia e qualità di vita. L’obiettivo è sfruttare il movimento in maniera consapevole e mirata. In menopausa, l’esercizio non va improvvisato: può diventare uno strumento concreto di prevenzione e tutela della salute. (m. c.)